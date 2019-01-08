Акустические атаки на Кубе могли устроить сверчки

https://news.ru/storage/news/3c947723e5a60e758248d68122c5cabc/90d65601-43da-470e-a5fa-2fa62bed794e_850.jpg Hans Lang/imagebroker.com/Global Look Press

История с акустической атакой на американских дипломатов на Кубе получила неожиданное продолжение. Учёные предположили, что источником звуков, на которые жаловались сотрудники дипмиссии, могли стать сверчки.

К такому выводу пришли профессор сенсорной биологии Фернандо Монтеалегре-Запата из британского Университета Линкольна и Александр Стаббс из калифорнийского Университета Беркли. Они тщательно изучили аудиозапись с подозрительными звуками, которую обнародовало агентство Associated Press. По словам учёных, продолжительность и частота импульсов, энергетический спектр и ряд других параметров до мельчайших деталей совпадают со стрекотом индийских короткохвостых сверчков. Впрочем, эксперты не исключают, что симптомы пострадавших носят психосоматический характер, либо они могли оказаться под звуковыми воздействиями иного рода, сообщает CNN.

Как писал News.ru, впервые об акустических атаках на американских дипломатов на Кубе стало известно летом 2017 года. Спустя ещё год аналогичный инцидент произошёл в Китае, после этого США отозвали из Поднебесной своих дипломатов. Позднее телеканал NBC выпустил материал, в котором говорилось, что к атакам якобы причастна Россия. Власти Кубы эту информацию опровергли.