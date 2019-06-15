https://static.news.ru/photo/d5a33034-8ec1-11e9-baa8-fa163e074e61_1024.jpg Ален Делон Фото: Premiere Dave Bedrosian/imago-images.de/Global Look Press

Французский актёр Ален Делон доставлен в госпиталь в парижском пригороде Нейи-сюр-Сен из-за участившихся приступов мигрени.

Он проходит обследование, ничего более, — приводит телеканал BFMTV высказывание ассистента Делона.

Предполагается, что актёр покинет медучреждение уже вечером.

Как ранее писал News.ru, Ален Делон признался, что в первый раз на Каннский фестиваль его привела любовь к актрисе Эдвиж Фёйер. А в этом году ему вручат почётную «Золотую пальмовую ветвь» фестиваля, которую он согласился принять в память о режиссёрах, с которыми работал.