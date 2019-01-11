USD  67.0795 EUR  76.9066
GOLD1,293 $   Brent61.12 $ Bitcoin3,644.37 $
МОСКВА-10°C08:55
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Актриса Верна Блум умерла в США

Верна Блум IMDb

Верна Блум

в мире [ версия для печати ]

В возрасте 80 лет ушла из жизни известная американская актриса Верна Блум.

Она умерла в штате Мэн, в городе Бар-Харбор. У неё осталась семья: муж, брак с которым продолжался 49 лет, и сын. В последнее время у Верны прогрессировала деменция.

Творческий дебют актрисы состоялся в 1969 году в фильме «Холодным взором». А известность ей принесла роль в фильме «Зверинец» (Animal House, 1978). За свою карьеру Блум поработала с такими авторитетными кинематографистами, как Мартин Скорсезе, Фрэнк Синатра и Клинт Иствуд.

Ранее News.ru писал о том, что известная австралийская топ-модель, актриса и дизайнер Аннализа Браакензик найдена мёртвой. Тело было обнаружено через несколько дней после смерти в её собственной квартире в Сиднее.


самое читаемое
политика
ЕР не одобрила законопроекты, повышающие дотацию
Госдума отказалась индексировать пенсии
оружие
Новый истребитель ПАК ДП превзойдёт МиГ-31

читайте также
культура 15:59, 3 января 2019
Умерла актриса театра «У Никитских ворот» Райна Праудина
культура 00:34, 30 декабря 2018
Умерла актриса Джун Уитфилд
культура 14:14, 27 декабря 2018
Forbes назвал самых переоцененных актеров и актрис
Лента новостей
спорт 08:49
Обвиняемый в убийстве попросил прощения у родных фигуриста
спорт 08:48
Фуркад предвкушает битву между Бё и Логиновым
культура 08:38
Пользователи Сети «увидели» Аллу Пугачёву в новом сериале Netflix
в мире 08:36
Люди заразились желудочным вирусом на лайнере США
спорт 08:30
«Зенит» остался без левого защитника
Другие новости
в мире 08:36
Люди заразились желудочным вирусом на лайнере США
в мире 07:39
Украинский миномёт «Молот» назвали «трубой с картошкой»
в мире 05:24
Украина отказалась соболезновать трагедии в Магнитогорске
в мире 02:31
В России назвали условия для обмена украинских моряков
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top