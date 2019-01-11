Актриса Верна Блум умерла в США

В возрасте 80 лет ушла из жизни известная американская актриса Верна Блум.
Она умерла в штате Мэн, в городе Бар-Харбор. У неё осталась семья: муж, брак с которым продолжался 49 лет, и сын. В последнее время у Верны прогрессировала деменция.
Творческий дебют актрисы состоялся в 1969 году в фильме «Холодным взором». А известность ей принесла роль в фильме «Зверинец» (Animal House, 1978). За свою карьеру Блум поработала с такими авторитетными кинематографистами, как Мартин Скорсезе, Фрэнк Синатра и Клинт Иствуд.
Ранее News.ru писал о том, что известная австралийская топ-модель, актриса и дизайнер Аннализа Браакензик найдена мёртвой. Тело было обнаружено через несколько дней после смерти в её собственной квартире в Сиднее.