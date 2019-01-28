Актриса Кейт Бекинсэйл попала в больницу

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Кейт Бекинсэйл

Голливудская актриса Кейт Бекинсэйл госпитализирована. У звезды «Пёрл-Харбора» и «Другого мира» произошёл разрыв кисты яичника.

О случившемся 45-летняя актриса сообщила на своей странице в Instagram и даже выложила несколько фотографий из больничной палаты.

«Оказывается, разорванная киста яичника действительно болит, а морфий заставляет меня плакать. Я очень благодарна всем, кто присматривает за мной», — написала Бекинсэйл.

В комментариях многочисленные поклонники звезды поддержали её и пожелали скорейшего выздоровления.

Ранее News.ru сообщал о том, что 27 января на 98-м году жизни скончалась британская актриса с русскими корнями Мюриэл Павлоу.