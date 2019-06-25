https://static.news.ru/photo/352d377e-97dd-11e9-9c03-fa163e074e61_1024.jpg Фото: PPE/face to face/Global Look Press

Британская актриса Джуди Денч заступилась за актёра Кевина Спейси и продюсера Харви Вайнштейна. Она осуждает их поведение, но настаивает на том, чтобы творчество не было забыто.

Невозможно отрицать чей-то талант. С таким же успехом вы могли бы никогда не увидеть картины Караваджо, — сказала Денч.

Артистка также заявила, что после смерти её мужа Спейси поддержал её, информирует Life .

Харви Вайнштейна обвиняют в многочисленных случаях домогательств в отношении актрис Люсии Эванс, Гвинет Пэлтроу, Анджелины Джоли, Розанны Аркетт, Азии Ардженто и Миры Сорвино.

Громкий скандал вокруг Спейси разгорелся в октябре прошлого года. Тогда актёр Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, которые имели место около 30 лет назад.

Как ранее писал News.ru, Вайнштейн, которого подозревают в сексуальных домогательствах и изнасиловании, вознамерился решить свалившиеся на него неприятности раз и навсегда. Способ он выбрал тот, который бывает эффективным во все времена: деньги.