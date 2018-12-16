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Активисты разделись в Барселоне ради животных

Agustí Forné ‏@AForneLopez/Twitter

в мире [ версия для печати ]

Перфомарнс в защиту животных прошёл в Барселоне. Участники выступают против использования меха и кожи животных в одежде.

На площади Каталония собрались около 30 активистов, они разделись и облились красной краской, символизирующей кровь. После этого участники легли на землю, пытаясь, таким образом, привлечь внимание к убийствам животных для производства одежды.

Акцию провела организация AnimaNaturalis, где надеются, что перфомарнс «повлияет на общество, которое должно знать о жестокости, стоящей за меховой промышленностью».

Ранее News.ru писал, что в штате Нью-Джерси запретили использовать диких животных в цирке. 


#мир #животные #зоозащитники
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