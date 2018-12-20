Актёра из «Такси» обвинили в покушении на убийство

https://news.ru/storage/news/15c250d66880bd92922d430799b0b88a/6662c395-afa3-439d-b9d4-1b341d9c1d13_850.jpg Кадр из фильма «Мальчишник в Паттайе»

Саид Богота

Актёр Саид Богота, известный по фильмам «Мальчишник в Паттайе» и «Такси 5», обвиняется в похищении, незаконном удержании человека и покушении на убийство во Франции.

28-летнего артиста заподозрили в похищении 17-летнего бойфренда его бывшей возлюбленной, сообщает France Info со ссылкой на источник в следствии. Преступник задержан.

По словам пострадавшего, его избили в подвале кулаками и гаечным ключом, а после облили бензином его одежду и подожгли. Юноше удалось сбежать, прохожие вызвали ему скорую.

Ранее News.ru писал, что следователи в Тамбове задержали 14-летнего подростка, который нанёс несколько ударов ножом своему однокласснику. 13-летний пострадавший находится в реанимации, у него диагностировали проникающее ранение брюшной полости и резаные раны различных частей тела.