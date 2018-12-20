Актёра из «Такси» обвинили в покушении на убийство

Актёр Саид Богота, известный по фильмам «Мальчишник в Паттайе» и «Такси 5», обвиняется в похищении, незаконном удержании человека и покушении на убийство во Франции.
28-летнего артиста заподозрили в похищении 17-летнего бойфренда его бывшей возлюбленной, сообщает France Info со ссылкой на источник в следствии. Преступник задержан.
По словам пострадавшего, его избили в подвале кулаками и гаечным ключом, а после облили бензином его одежду и подожгли. Юноше удалось сбежать, прохожие вызвали ему скорую.
Ранее News.ru писал, что следователи в Тамбове задержали 14-летнего подростка, который нанёс несколько ударов ножом своему однокласснику. 13-летний пострадавший находится в реанимации, у него диагностировали проникающее ранение брюшной полости и резаные раны различных частей тела.