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Актёра из «Такси» обвинили в покушении на убийство

Саид Богота Кадр из фильма «Мальчишник в Паттайе»

Саид Богота

в мире [ версия для печати ]

Актёр Саид Богота, известный по фильмам «Мальчишник в Паттайе» и «Такси 5», обвиняется в похищении, незаконном удержании человека и покушении на убийство во Франции.

28-летнего артиста заподозрили в похищении 17-летнего бойфренда его бывшей возлюбленной, сообщает France Info со ссылкой на источник в следствии. Преступник задержан.

По словам пострадавшего, его избили в подвале кулаками и гаечным ключом, а после облили бензином его одежду и подожгли. Юноше удалось сбежать, прохожие вызвали ему скорую.

Ранее News.ru писал, что следователи в Тамбове задержали 14-летнего подростка, который нанёс несколько ударов ножом своему однокласснику. 13-летний пострадавший находится в реанимации, у него диагностировали проникающее ранение брюшной полости и резаные раны различных частей тела.


#Франция #актеры
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