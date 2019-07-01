https://static.news.ru/photo/273317e6-9bfd-11e9-aae1-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Аксёнов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Итоги работы по определению ущерба, который был нанесён Крыму «за годы украинской аннексии» обязательно будут представлены мировой общественности, заявил глава полуострова Сергей Аксёнов.

По его словам, сумма упущенных за 23 года выгод составила 2,5 триллиона рублей.

Киев должен ответить за аннексию, за разграбление полуострова, за нарушение прав крымчан, за блокады и терроризм. Значительная часть средств в рамках федеральных и региональных программ до сих пор тратится на преодоление разрухи, доставшейся нам в наследство от Украины, — написал он на своей странице в Facebook.

Аксёнов отметил, что обнародование результатов работы, начатой по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина, станет ударом по имиджу «жертвы агрессии», который украинские власти стараются создать на Западе.

Также, добавил глава Крыма, это поможет гражданам западных стран понять мотивы жителей полуострова, которые проголосовали за воссоединение с Россией, и поспособствует международному признанию итогов референдума 2014 года.

Как писал News.ru, ранее Аксёнов заявил, что еврочиновники вот уже как пять лет, вместо того чтобы понять аксиому, что Крым — это часть России, продолжают строить из себя актёров театра абсурда.