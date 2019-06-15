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Министерство иностранных дел России выступило с официальным комментарием по поводу произошедшего в Оманском заливе инцидента с участием двух сгоревших нефтяных танкеров.

Как говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства, Москва призывает мировых игроков воздержаться от скоропалительных выводов по поводу атаки на танкеры до конца расследования. Считаем необходимым воздержаться от скоропалительных выводов. Обвинять...