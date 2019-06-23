https://static.news.ru/photo/73cb932c-95d5-11e9-8095-fa163e074e61_1024.jpg Фото: twitter.com/Transparency_GE

Очередная акция протеста проходит в Тбилиси. Как и в предыдущие дни, протестующие собрались перед зданием парламента Грузии.

Митинг начался с уже традиционных требований отставки министра внутренних дел Григория Гахарии и освобождения задержанных ранее активистов.

По данным РИА Новости , людей пока немного. Полиция и бригады скорой помощи наблюдают за происходящим со стороны.

Политическая ситуация в Грузии обострилась из-за начавшихся волнений в Тбилиси. Они вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов сорвала сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке.

В ходе предыдущих акций полицейские применили слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты. 240 человек пострадали, более 300 были задержаны. Жёсткий отпор правоохранительных органов вызвал раздражение в обществе.