Очередная акция протеста проходит в Тбилиси. Как и в предыдущие дни, протестующие собрались перед зданием парламента Грузии.
Митинг начался с уже традиционных требований отставки министра внутренних дел Григория Гахарии и освобождения задержанных ранее активистов.
По данным
Политическая ситуация в Грузии обострилась из-за начавшихся волнений в Тбилиси. Они вспыхнули 20 июня после того, как группа радикалов сорвала сессию Межпарламентской ассамблеи православия. Поводом послужило то, что глава российской делегации Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера, обратился к собравшимся на русском языке.
В ходе предыдущих акций полицейские применили слезоточивый газ, резиновые пули и водомёты. 240 человек пострадали, более 300 были задержаны. Жёсткий отпор правоохранительных органов вызвал раздражение в обществе.