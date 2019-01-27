Акции в поддержку Мадуро прошли в США

https://news.ru/storage/news/a40c0d09f565a1594a7646329a712fc3/66539c41-f32a-452a-a0a6-bca04b61b99b_850.jpg Stephen Stewart/Twitter

Несколько десятков человек провели акции в США в поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро и против вмешательства США в дела этой страны. Манифестации прошли в Нью-Йорке, Вашингтоне, Сан-Хосе, Майами, Далласе, Питтсбурге и Миннеаполисе.

Так, в Нью-Йорке к статуе Джорджа Вашингтона пришло порядка 40 человек с лозунгами «Руки прочь от Венесуэлы!» и «Мадуро, друг, народ с тобой». Они выразили несогласие с политикой американского президента Дональда Трампа.

«Он заявляет, что Россия оказывает влияние на выборы в США, в то время как сам вмешивается в дела других государств», — приводит Sputnik Mundo слова одного из участников акции.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал европейские страны отказаться от ультиматума о признании временным президентом оппозиционера Хуана Гуайдо. Политики ЕС обещают сделать это, если в стране не пройдут досрочные выборы, писал News.ru.