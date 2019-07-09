Арабский предприниматель Абдулла Аль Шехи намерен транспортировать в ОАЭ айсберг из Антарктиды. Он планирует отбуксировать огромный кусок льда к побережью Австралии или ЮАР, а затем переправить в Эмираты.
По плану бизнесмена, айсберг станет центром привлечения туристов, а также обеспечит население страны питьевой водой. Такого объёма воды должно хватить на пять лет, передаёт
Ранее News.ru писал, что ОАЭ входит в десятку востребованных у российских туристов зарубежных маршрутов. Такие данные привели в аналитическом агентстве «Турстат».