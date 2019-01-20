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Ахмедов подключил Интерпол к спору с экс-супругой

Татьяна Ахмедрова (в центре) PA Wire/PA Images/TASS

Татьяна Ахмедрова (в центре)

в мире [ версия для печати ]

Защита миллиардера Фархада Ахмедова задействовала Интерпол в разрешении спора о разделе имущества между бизнесменом и его бывшей женой Татьяной.

На протяжении нескольких лет Ахмедов оспаривает решение Высокого суда Лондона, постановившего выплатить экс-супруге около $ 600 млн. Он настаивает на том, что брак с Татьяной был расторгнут в 2000 году, ещё до того, как она получила британское гражданство.

Британский суд счёл, что документы о разводе были подделаны. Адвокаты Ахмедова обратились в российское отделение Интерпола, где подтвердили, что его брак был действительно расторгнут в соответствии с решением московского суда. Кроме того, в ведомстве отметили, что проводят расследование по заявлениям Ахмедова о незаконном аресте его активов. Бизнесмен утверждает, что это произошло вследствие мошенничества, совершенного экс-супругой, сообщает The Guardian.

Ранее News.ru писал о том, что бывшая жена главы Интерпола Мэн Хунвэя попросила убежища во Франции. Она заявила, что получает «странные « звонки по телефону и опасается похищения. Её супруга подозревают в коррупции.


#развод #ВЕЛИКОБРИТАНИЯ #интерпол
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