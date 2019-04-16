90 лет назад, 15 января 1929 года, родился выдающийся борец за права темнокожих жителей США баптистский проповедник Мартин Лютер Кинг. Его речи, самая знаменитая из которых «У меня есть мечта» 1963 года, вдохновляли миллионы человек добиваться отмены существовавших тогда дискриминационных законов. Сегодня в законодательстве США уже нет норм, делящих жителей страны по цвету кожи, а Мартин Лютер Кинг считается национальным героем Америки. Однако и спустя почти полвека после убийства проповедника в 1969 году афроамериканцы всё равно сталкиваются с неравенством.

История угнетения

Белые колонисты американского континента не смогли заставить подневольно трудиться коренное индейское население и в начале XVII века стали завозить чернокожих работников из Африки. Вначале чернокожие считались вольнонаёмными работниками, но вскоре работодатели посчитали, что лучше не платить людям за их труд — намного выгоднее узаконить рабство. В 1641 году срок службы чернокожих у хозяев сделали пожизненным в Массачусетсе, в 1661-м в Виргинии рабство матери сделали наследственным для её детей, позже появились законы о рабстве в Мэриленде (1663), Нью-Йорке (1665), в Южной Каролине (1682), Северной Каролине (1715). Потом аналогичные законы появились в других землях, и чернокожие окончательно стали рабами. Больше всего их было в южных штатах, где чернокожих рабов использовали на хлопковых плантациях. К началу Гражданской войны в США (1861−1865) из 12 миллионов населения штатов, в которых сохранялось рабство, примерно треть составляли невольники.

Кадр из фильма «Джанго освобождённый»/Sony Pictures Entertainment

В 1865 году была принята 13-я поправка к Конституции США, которая окончательно запретила рабство. Однако борьба за равноправие между белыми и чернокожими жителями Штатов, в которую вступил Мартин Лютер Кинг, продолжается до сих пор. В 1955 году 15-летняя чернокожая школьница Клодетт Колвин в Монтгомери отказалась уступить в автобусе место белому мужчине. Согласно писанным правилам, девушка нарушила законы Джима Кроу, которые действовали в южных штатах с 1890 по 1964 годы. Они устанавливали сегрегацию рас в общественном транспорте, ресторанах, гостиницах, магазинах и даже туалетах. Даже гражданскую присягу в судах белые и «цветные» принимали на разных экземплярах Библии. Помимо этого чернокожие должны были сдавать специальный экзамен на грамотность и материальную состоятельность, в результате которых большая их часть лишалась избирательного права.

Против того, чтобы были отдельные залы для белых и «цветных» и боролся Мартин Лютер Кинг. При этом в качестве механизмов борьбы Кинг выбрал разработанную отцом индийской нации Махатмой Ганди тактику ненасильственного сопротивления. Этот метод борьбы позволил получить симпатии многих белых, и в 1964 году все дискриминационные законы были отменены. В том же году Кингу была присуждена Нобелевская премия мира. Однако борьба не была лёгкой: Кинга много раз арестовывали, его телефонные разговоры прослушивались правительством, а ФБР считало его Конференцию южного христианского руководства рассадником коммунистических идей и оплотом советских шпионов. В 1968 году Мартин Лютер Кинг был убит, в преступлении сознался белый преступник-рецидивист Джеймс Эрл Рэй, но до сих пор многие склонны думать, что чернокожий проповедник пал жертвой заговора могущественных сил, считающих предоставление гражданских прав темнокожим недопустимым.

Идеология неравенства

Неравенство представителей разных рас имеет в США глубинные корни, во многом связанные с мировоззрением белых жителей страны в прошлом. Большинство европейских колонизаторов, осваивавших новый континент, были глубоко религиозными христианами. В соответствии с посланием апостола Павла к колоссянам, для христиан не существует «ни эллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но всё и во всём Христос» (Колоссянам 3:11). Однако белые нашли оправдание работорговле в Ветхом Завете, где сказано, что дети Хама за оскорбление им отца Ноя будут рабами: «Проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих» (Быт. 9:25). В XVII веке, на заре рабства, среди белых поселенцев в Америке укоренилось мнение, что чернокожие жители Африки и есть те самые потомки Хама, которых сам Господь призвал использовать как невольных работников. При этом никаких фактических доказательств родства Хама и чернокожих не было.

Кадр из фильма «12 лет рабства»/New Regency Productions

Чернокожие американцы не воспринимались как равные белым даже президентом Авраамом Линкольном, который и продавил 13-ю поправку в конституцию об отмене рабства. Сейчас Линкольн воспринимается исключительно как борец против дискриминации по расовому признаку, но сам он был против невольничьего труда скорее по экономическим соображениям: промышленно развитые северные штаты нуждались в квалифицированных индустриальных рабочих, а не в рабах, которые работали на плантациях аграрного Юга. По убеждению Линкольна, равноправие белых и чернокожих могло привести США к катастрофе. Ещё за три года до отмены рабства, в 1862 году, в письме журналисту Хорасу Грили Линкольн предлагал всех чернокожих выслать обратно в Африку.

«Я не могу представить большего бедствия, чем интеграция негра в нашу социальную и политическую жизнь в качестве равного нам… В течение двадцати лет мы сможем мирно переселить негра в условия, в которых он сможет в полной мере стать человеком. Этого он никогда не сможет сделать здесь… Я не выступаю и никогда не выступал ни за предоставление неграм права голоса или права быть членами жюри присяжных, ни за то, чтобы они имели право возглавлять правительство, ни за то, чтобы они заключали браки с белыми», — писал Линкольн.

Когда чернокожие получили свободу, они не могли рассчитывать на равные права: подавляющее число американцев считали их людьми «второго сорта». Многие думали, что чернокожие априори переносят опасные болезни, а потому белые никак не могут ходить с «цветными» в один туалет или сидеть в одном зале в кафе. Эти ничем не подтверждённые страхи и нашли выражение в законах Джима Кроу. Так что линчевание негров и активность организаций вроде Ку-клукс-клана были отнюдь не случайными.

Сторонники Ку-клус-клана Jim Weber/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

После убийства Мартина Лютера Кинга афроамериканцы получили все гражданские права и даже добились специальных квот при приёме на работу и в учебные заведения. Однако изменения в законодательстве мало затронули настроения белых. Они по-прежнему считают, что чернокожие американцы — принципиально другие люди. В 2014 году журнал Social Psychological and Personality Science провёл соцопрос, который выявил, что значительное число белых считают чернокожих соотечественников склонными к магии и колдовству. По словам белых респондентов, афроамериканцы обладают «толстой кожей, выдерживающей боль от горящих углей», «врождённой нечеловеческой силой, позволяющей поднять танк» и «способностью читать мысли человека, прикоснувшись рукой к его голове».

Американские политологи замечают, что нынешний президент Дональд Трамп хорошо чувствует настроения простых граждан США и потому в своих речах постоянно использует расистские нотки. Формально Трамп всячески отрицает наличие у него националистических предрассудков, но из его слов постоянно выходит, что латиноамериканцы, ищущие убежища в Штатах, чуть ли не поголовно преступники.

Современное положение

Американское общество на протяжении полувека, прошедшего с отмены дискриминационных законов, было в большей степени ориентировано не на интеграцию чернокожих, а на их изоляцию. В результате многие афроамериканцы до сих пор проживают в своеобразных гетто, где царят свои законы и представления о морали. Это обуславливает низкую социальную адаптацию чернокожих, которая по многим параметрам даже ухудшилась по сравнению с 1963 годом, когда Мартин Лютер Кинг произнёс свою знаменитую речь.

Мартин Лютер Кинг произносит историческую речь «У меня есть мечта» imago stock&people/Global Look Press

Афроамериканцы сегодня составляют менее 15% населения США. При этом на них приходится 52% совершаемых в стране убийств, а один из девяти чернокожих детей имеет родителя, сидящего в тюрьме. Примерно 30% всех абортов в стране делают темнокожие, при этом 70% их детей родились вне брака (в 1963-м таких было 23%). Афроамериканцы зарабатывают в среднем на 25% меньше белых, а средний общий доход чернокожей семьи ниже дохода белой семьи примерно на треть. Уровень бедности примерно вдвое больше, чем по стране в целом (12,7% против 24,7%). Около 40% темнокожих работников в Вашингтоне вынуждены добираться до работы на общественном транспорте, тогда как белые почти поголовно используют для этого личный автомобиль.

Бедность обуславливает и плохое здоровье. Чернокожие чаще страдают гипертонией, ожирением и диабетом, чем другие американцы, онкология встречается на 10% чаще. При этом на афроамериканцев приходится примерно половина всех заболевших СПИДом в США. В целом, темнокожие американцы в среднем живут на 7 лет меньше, чем белые.

Специалисты по демографии констатируют, что фактически существующая политика изолирования афроамериканцев в отдельные кварталы привела к воспитанию в них мышления жертвы, когда человек пытается снять с себя ответственность за происходящее с ним и видеть причину всех бед в чужих действиях. Поэтому даже те чернокожие, что смогли сделать хорошую карьеру и имеют высокий заработок, воспринимают своё положение не только как результат личных усилий, но и как победу в некоем противостоянии с белыми.