Африканский союзник ХАМАС готов повернуться к Израилю

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Омар Аль-Башир

Судану советуют сделать шаг навстречу соседу

Израиль продолжает двигаться в сторону нормализации отношений со своими давними врагами. Вслед за государствами Персидского залива, находящимися практически на грани признания еврейской государственности, необходимость разрядить обстановку в отношениях с Израилем сейчас признал и Судан. Правда, на это его толкает ухудшающаяся внутриполитическая ситуация.

О том, что президенту Судана Омару Аль-Баширу советуют изменить текущую позицию по отношению к еврейскому государству, рассказал сам глава государства на встрече с суфийскими лидерами. Аль-Башир не уточнил, кто именно рекомендует ему нормализовать отношения с Израилем, однако, по его словам, это одно из условий улучшения положения в его стране. Заявление президента прозвучало на фоне протестов в Судане, которые продолжаются не первую неделю. Манифестации в Хартуме не раз приводили к жёстким стычкам со стражами правопорядка. Лозунги участников протестных акций просты: они требуют падения режима Аль-Башира, который стоит «у руля» практически 30 лет. По случайному совпадению активная фаза протестов, которые получили импульс из-за ухудшающейся экономической ситуации в стране, вспыхнули после визита Аль-Башира к другому общепризнанному диктатору — президенту Сирии Башару Асаду.

Подобные внешнеполитические «прозрения» у суданского руководства наступают не первый раз. В 2016 году примерно такое же заявление делал глава МИД страны Ибрагим Гандур, признав, что его страна рассматривает возможность нормализации дипломатических отношений с еврейским государством. Это, как утверждалось, является одним из условий снятия западных санкций против Судана, наложенных в ответ на Дарфурский вооружённый конфликт, который вылился в кровопролитное противостояние центрального руководства и повстанческих формирований. Сам Аль-Башир обвиняется Международным уголовным судом в совершении военных преступлений. Вряд ли в ответ на сближение с Израилем с президента страны будут сняты все обвинения, однако ослабление антисуданских ограничительных мер аналитики рассматривают как реальный сценарий.

«Мы не против того, чтобы изучить подобные предложения», — заявил несколько лет назад глава суданской дипломатии, комментируя, опять же, советы, которые поступают руководству страны по поводу разрядки с Израилем.

Вражда между Израилем и Суданом имеет длительную историю. Власти еврейского государства не раз обвиняли африканскую страну в том, что она помогает поставлять оружие палестинской группировке ХАМАС. Предположительно израильским бомбардировкам подвергался оружейный завод в Хартуме. Неопознанные беспилотные летательные аппараты также наносили удары по целям в городе Порт-Судан, который расположен на побережье Красного моря в 500 км к северо-востоку от Хартума. За подобные атаки суданская сторона неоднократно возлагала ответственность на израильтян, в то время как официальные ведомства еврейского государства не делились какой-либо информацией о том, кто произвёл нападения. Израиль опасался Судана в связи с его предполагаемыми связями с Ираном — региональным врагом еврейского государства, однако в 2017 году африканская сторона попыталась снизить внешнеполитическую зависимость от Исламской Республики, улучшив отношения с Саудовской Аравией и Бахрейном.

Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Биньямин Нетаньяху

Сам Израиль, похоже, настроен на сближение с арабским миром достаточно решительно. В 2018 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху нанёс необъявленный визит в Оман, после которого власти султаната фактически высказались в пользу признания еврейской государственности. В декабре стало известно о том, что часть неба над Персидским заливом открыта для самолётов израильской авиакомпании El Al. Сообщая об этом, Нетаньяху не исключил, что самолёты из Израиля могут пролететь и над частью территории Судана. В середине декабря главу израильского Генштаба Гади Айзенкота уличили в тайном посещении Абу-Даби. В центре внимания переговоров между Израилем и Объединёнными Арабскими Эмиратами были, как уточняется, сделки на продажу израильского оружия. Еврейское государство инвестирует и в некоторые энергетические проекты на территории Эмиратов. Аналитики предсказывают и скорое более публичное сближение Израиля с Саудовской Аравией — неофициальные и довольные содержательные переговоры между странами фиксируются уже более года.