USD  66.0016 EUR  75.0306
GOLD1,297 $   Brent61.16 $ Bitcoin3,571.54 $
МОСКВА-15°C18:34
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Афины утвердили новое название для Македонии

Achilleas Pagourtzis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Греческий парламент одобрил Преспанское соглашение со Скопье о переименовании Республики Македония. Согласно договору, она станет Республикой Северная Македония.

Документ поддержали 153 депутата (145 из них — представители правящей партии СИРИЗА), пишет Thema News.

Против были 146 парламентариев, один воздержался.

20 января в центре Афин прошёл многотысячный митинг противников заключения соглашения со Скопье, писал News.ru.

Ситуация вокруг названия республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку Греция выступала против названия Республика Македония — одна из областей страны также называется Македонией.


#греция #Македония #переименование
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
в мире
США предостерегли Россию от расширения влияния в мире


читайте также
в мире 22:51, 17 ноября 2018
Беспорядки охватили Афины
экономика 10:19, 16 ноября 2018
Греция хочет привлечь «Турецкий поток» на свою территорию
в мире 21:58, 18 июля 2018
Афины обвинили Россию в неуважении их страны
Лента новостей
спорт 18:31
Ерёменко променял «Спартак» на СИК
спорт 18:31
Украинский биатлонист остался доволен работой сервисёров
спорт 18:22
Месси призвал продолжать искать самолёт с игроком «Кардиффа»
происшествия 18:18
Четыре человека пострадали на пожаре в Москве
спорт 18:15
Скелетонистка Никитина упустила золото на этапе КМ
Другие новости
в мире 17:55
Лукашенко предложил проверить чиновников на тугоухость
в мире 17:53
Пашинян приехал к Путину не вовремя
Почему премьер Армении не смог встретиться с президентом России
в мире 17:43
Бойко пересмотрит работу с МВФ, если возглавит Украину
в мире 17:32
Сотни людей эвакуированы из поезда во Франкфурте
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top