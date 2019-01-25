Афины утвердили новое название для Македонии

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Греческий парламент одобрил Преспанское соглашение со Скопье о переименовании Республики Македония. Согласно договору, она станет Республикой Северная Македония.

Документ поддержали 153 депутата (145 из них — представители правящей партии СИРИЗА), пишет Thema News.

Против были 146 парламентариев, один воздержался.

20 января в центре Афин прошёл многотысячный митинг противников заключения соглашения со Скопье, писал News.ru.

Ситуация вокруг названия республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку Греция выступала против названия Республика Македония — одна из областей страны также называется Македонией.