Афины утвердили новое название для Македонии

Греческий парламент одобрил Преспанское соглашение со Скопье о переименовании Республики Македония. Согласно договору, она станет Республикой Северная Македония.
Документ поддержали 153 депутата (145 из них — представители правящей партии СИРИЗА), пишет Thema News.
Против были 146 парламентариев, один воздержался.
20 января в центре Афин прошёл многотысячный митинг противников заключения соглашения со Скопье, писал News.ru.
Ситуация вокруг названия республики препятствовала сближению Македонии с ЕС и НАТО, поскольку Греция выступала против названия Республика Македония — одна из областей страны также называется Македонией.