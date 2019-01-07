Афинские анархисты забросали посольство США бутылками

В Афинах ночью группа молодых людей на мотоциклах закидала здание американского консульства бутылками с краской.
Кроме краски, анархисты из группировки «Рубикон» использовали дымовые шашки, чтобы их не было видно на камерах видеонаблюдения. Несмотря на это, в результате преследования злоумышленников были задержаны несколько человек. Их доставили в службу государственной безопасности.
Ранее News.ru писал о том, что манифестанты возле здания оперы в Париже забросали полицию шариками с краской. Сотрудники правопорядка задержали более 90 человек.