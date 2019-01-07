USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,291 $   Brent58.00 $ Bitcoin4,013.83 $
МОСКВА-10°C15:56
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Афинские анархисты забросали посольство США бутылками

David Speier/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

В Афинах ночью группа молодых людей на мотоциклах закидала здание американского консульства бутылками с краской.

Кроме краски, анархисты из группировки «Рубикон» использовали дымовые шашки, чтобы их не было видно на камерах видеонаблюдения. Несмотря на это, в результате преследования злоумышленников были задержаны несколько человек. Их доставили в службу государственной безопасности.

Ранее News.ru писал о том, что манифестанты возле здания оперы в Париже забросали полицию шариками с краской. Сотрудники правопорядка задержали более 90 человек.


самое читаемое
общество
Собственник опроверг утечку газа в сдаваемой квартире
общество
Квартиру с «утечкой газа» сдавали в Магнитогорске

читайте также
в мире 12:09, 5 января 2019
Посольство РФ подтвердило гражданство моряков в Бенине
в мире 01:01, 5 января 2019
Посольство изучает ситуацию с похищением моряков в Бенине
в мире 23:01, 4 января 2019
Посольство: россияне не пострадали при взрыве в Чили
Лента новостей
в мире 15:53
Нетаньяху остановил передачу ХАМАС катарских денег
в мире 15:46
Скрипали в Англии хорошо защищены
происшествия 15:38
Дипломаты выясняют судьбу россиян после катастрофы в Турции
спорт 15:36
Нурмагомедов дал совет Емельяненко
в мире 15:30
Лукашенко призвал все народы к миру
Другие новости
в мире 15:53
Нетаньяху остановил передачу ХАМАС катарских денег
в мире 15:46
Скрипали в Англии хорошо защищены
в мире 15:30
Лукашенко призвал все народы к миру
в мире 15:20
Берлин хочет сохранить авиасообщение с Лондоном
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top