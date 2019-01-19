Работа энергоблока Ровенской АЭС восстановлена

https://news.ru/storage/news/be319d3be382411298a7dd789890cf8e/66d14a59-12ed-4951-88a4-57e5adb8dab0_850.jpg Николай Лазаренко/РИА Новости

Третий энергоблок Ровенской атомной электростанции на Украине подключён к энергосети после устранения неполадок. В настоящее время продолжается набор мощности.

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах нормы. Замечаний к работе оборудования и персонала нет, сообщается на сайте «Энергоатома».

Ранее News.ru писал, что третий энергоблок АЭС остановили для устранения неполадок. На станции работает комиссия для выяснения причин неисправности.