Работа энергоблока Ровенской АЭС восстановлена

Третий энергоблок Ровенской атомной электростанции на Украине подключён к энергосети после устранения неполадок. В настоящее время продолжается набор мощности.
Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах нормы. Замечаний к работе оборудования и персонала нет, сообщается на сайте «Энергоатома».
Ранее News.ru писал, что третий энергоблок АЭС остановили для устранения неполадок. На станции работает комиссия для выяснения причин неисправности.