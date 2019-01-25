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Аэропорт Ла-Гуардия закрыли в Нью-Йорке из-за «шатдауна»

Аэропорт Ла-Гуардия Bryan Smith/Global Look Press

Аэропорт Ла-Гуардия

в мире [ версия для печати ]

Международный аэропорт Нью-Йорка Ла-Гуардия временно приостановил свою работу из-за нехватки сотрудников службы управления движением Вашингтона. Данное решение приняло Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США.

Шатдаун затронул около 14 тысяч сотрудников управления гражданской авиации. Кроме того, сотрудники FAA начали забастовку в четырёх аэропортах? из-за чего начались задержки в международных рейсах, сообщает Bloomberg.

Как писал News.ru, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент Дональд Трамп проинформирован о ситуации, сложившейся в авиационной отрасли. Из-за шатдауна работники аэропортов не выходят на работу. Около четверти федеральных ведомств США работают по сокращенному графику с 22 декабря из-за неодобрения парламентом финансирования их деятельности. Правительственный кризис вызван разногласиями политических сил по поводу строительства стены на границе с Мексикой.


#сша #аэропорт #ньюйорк #шатдаун
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