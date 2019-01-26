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Аэропорт Ла-Гуардия в Нью-Йорке возобновил работу

Wang Ying/imago stock&people/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Международный аэропорт Нью-Йорка Ла-Гуардия возобновил работу, которая была приостановлена из-за шатдауна. Все ограничения на приём и отправку рейсов сняты, сообщает пресс-служба Федерального управления гражданской авиации США.

25 января работа воздушной гавани была парализована из-за нехватки сотрудников службы управления воздушным движением. К этому привела частичная приостановка работы правительства и ряда федеральных учреждений в США. Шатдаун затронул в общей сложности около 14 тыс. сотрудников управления гражданской авиации. 

Как писал News.ru, сегодня Сенат США единогласно поддержал законопроект, согласно которому финансирование всех министерств и ведомств будет восстановлено до 15 февраля. Статьи о выделении $5,7 млрд на строительство стены на границе с Мексикой в документе по-прежнему нет. 

Противостояние Трампа и Конгресса США привело к самому затяжному шатдауну в истории страны. Правительственные структуры прекратили работу с полуночи 22 декабря 2018 года. Без финансирования остались, в частности, Госдепартамент, Минюст, министерства внутренней безопасности, сельского хозяйства, транспорта и некоторые другие ведомства. 


#сша #аэропорт #ньюйорк #шатдаун
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