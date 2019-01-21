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Аэропорт Донецка назовут в честь «киборгов»

Sandro Maddalena/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко предложила назвать аэропорт Донецка «в честь героев-киборгов». По её словам, этот воздушный транспортный узел получит новое название после восстановления.

В настоящий момент территория аэропорта находится под контролем самопровозглашённой ДНР, а его здания и сооружения полностью разрушены в ходе боёв 2014 года между бойцами ВСУ и молодой республики. «Киборгами» являются военнослужащие ВСУ, которые участвовали в боях за аэропорт, уточнила Геращенко в своем Facebook.

Ранее News.ru сообщал, что Украину с оружием в руках защищают не только украиноязычные, но и русскоязычные граждане, заявил президент Украины Пётр Порошенко. По его словам, языковая политика страны никак не мешает им говорить между собой на том языке, на каком они привыкли. Он привёл в пример военную драму «Киборги», где «на русском языке говорят не только сепары и россияне», но и «герои обороны донецкого аэропорта».


#аэропорт #донецкаяреспублика
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