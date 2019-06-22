https://static.news.ru/photo/aaf5b66c-94b2-11e9-96e9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

Авиакомпания «Аэрофлот» перестанет выполнять рейсы в Грузию и обратно с 8 июля. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Авиакомпания прекращает рейсы в/из Тбилиси, частота которых в летнем расписании полетов составляет 14 в неделю, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что граждане, которые приобрели билет отправлением после 8 июля, смогут обменять его на более раннюю дату либо вернуть стоимость, расторгнув договор о перевозке, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru сообщал, что российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещается летать в Грузию. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности России и её граждан. Глава государства также постановил «рекомендовать туроператорам и турагентам» на время запрета воздерживаться от продажи туров в Грузию.