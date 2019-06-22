Авиакомпания «Аэрофлот» перестанет выполнять рейсы в Грузию и обратно с 8 июля. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Авиакомпания прекращает рейсы в/из Тбилиси, частота которых в летнем расписании полетов составляет 14 в неделю, — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что граждане, которые приобрели билет отправлением после 8 июля, смогут обменять его на более раннюю дату либо вернуть стоимость, расторгнув договор о перевозке, передаёт АГН «
Ранее News.ru сообщал, что российским авиакомпаниям с 8 июля временно запрещается летать в Грузию. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности России и её граждан. Глава государства также постановил «рекомендовать туроператорам и турагентам» на время запрета воздерживаться от продажи туров в Грузию.