«Аэрофлот» отменил несколько рейсов из Москвы в Прагу, намеченных на 2 июля. Такое решение российская компания приняла после аннулирования авиационными властями Чехии ранее выданных разрешений на выполнение полётов.
В этот день не состоятся рейсы: SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019. При этом «Аэрофлот» выполнит рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025,
Двумя последними рейсами смогут попасть в Прагу и Москву пассажиры отменённых перелётов. Также они смогут попасть в пункты назначения на самолётах других перевозчиков.
Ранее News.ru сообщал, что «Аэрофлот» повышает топливные сборы на внутренних рейсах по РФ, а также в страны СНГ и в Грузию. Изменения коснутся билетов, поступивших в продажу с 27 июня с датой вылета с 1 июля 2019 года. Топливный сбор увеличится на рейсы в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Узбекистан, Туркмению и Грузию. Размер сбора зависит от затрат на топливо в расчёте на одного пассажира в зависимости от класса обслуживания.