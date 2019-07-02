https://static.news.ru/photo/bce1ed52-9c6c-11e9-82c5-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Aleksey Bychkov/Global Look Press

«Аэрофлот» отменил несколько рейсов из Москвы в Прагу, намеченных на 2 июля. Такое решение российская компания приняла после аннулирования авиационными властями Чехии ранее выданных разрешений на выполнение полётов.

В этот день не состоятся рейсы: SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019. При этом «Аэрофлот» выполнит рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Двумя последними рейсами смогут попасть в Прагу и Москву пассажиры отменённых перелётов. Также они смогут попасть в пункты назначения на самолётах других перевозчиков.

Ранее News.ru сообщал, что «Аэрофлот» повышает топливные сборы на внутренних рейсах по РФ, а также в страны СНГ и в Грузию. Изменения коснутся билетов, поступивших в продажу с 27 июня с датой вылета с 1 июля 2019 года. Топливный сбор увеличится на рейсы в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Молдавию, Таджикистан, Узбекистан, Туркмению и Грузию. Размер сбора зависит от затрат на топливо в расчёте на одного пассажира в зависимости от класса обслуживания.