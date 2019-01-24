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Адвокаты Януковича обжалуют решение киевского суда

Виктор Янукович Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Виктор Янукович

в мире [ версия для печати ]

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича намерен обжаловать решение украинского суда по делу о госизмене. Александр Байдик считает, что суд при вынесении приговора не учитывал позицию защиты.

«Всё, что вы услышали, основывается исключительно на обвинительном акте прокуроров», — сказал Байдик.

Адвокат отметил, что возможность подачи апелляционной жалобы предварительно обсудит с Виктором Януковичем.

В то же время другой адвокат — Александр Горошинский считает, что суд с самого начала процесса по делу о госизмене экс-президента Украины действовал под давлением власти. По его словам, все доказательства обвинения предоставили свидетели, которые в настоящее время находятся у власти и являются «фактическими руководителями данного суда», писал News.ru.

Оболонский районный суд Киева заочно приговорил бывшего президента Украины Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене. 


#киев #викторянукович
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