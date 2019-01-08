Адвокаты Гона обжаловали продление его заключения

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Карлос Гон

Защитники экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона подали апелляцию на продление срока его заключения.

8 января состоялось заседание суда, на котором прокуратура давала объяснения по поводу причин продления срока заключения Гона до 11 января. Адвокаты задержанного потребовали раскрыть причины этого решения. Прокуратура объяснила это опасениями сокрытия улик и бегства подозреваемого. Гон и его адвокат Мотонари Оцуру считают необоснованным заключение под стражу и обжаловали его, сообщает агентство «Киодо».

Адвокаты отметили, что они намерены в тот же день подать прошение с требованием отпустить подзащитного под залог, если 11 января ему предъявят обвинение.

Карлос Гон и его соратник Грег Келли были арестованы по подозрению в том, что глава Nissan декларировал не все свои доходы и делал это с помощью Келли. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 71 млн долларов.

Келли был освобождён под залог 25 декабря.

Сам Гон вину отрицает. По его словам, он 20 лет занимался восстановлением Nissan, а не причинением ему вреда, писал News.ru.