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Адвокат Януковича: реальные виновники находятся во власти

Виталий Сердюк РИА Новости

Виталий Сердюк

в мире [ версия для печати ]

Виталий Сердюк, защищающий интересы Виктора Януковича, прокомментировал сообщения о признании экс-президента Украины виновным в госизмене.

«Реальные виновники трагедии на „майдане“ находятся при власти и инициировали этот процесс, чтобы переписать официальную историю 2014 года и переложить ответственность со своих плеч на плечи президента Виктора Януковича», — приводит RT слова адвоката.

Ранее News.ru писал о том, что Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным по делу о госизмене. Процесс шёл заочно, поскольку Янукович с 2014 года находится за пределами Украины. Прокуратура требовала для него сначала пожизненного заключения, затем — 15 лет лишения свободы. Сам Янукович свою вину категорически отрицает.


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