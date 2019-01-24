Адвокат Януковича: реальные виновники находятся во власти

https://news.ru/storage/news/731bc6ed5bf3b14d3ff2d6f28760cef2/4845a66d-8637-4e96-bbb7-aad836f42984_850.jpg РИА Новости

Виталий Сердюк

Виталий Сердюк, защищающий интересы Виктора Януковича, прокомментировал сообщения о признании экс-президента Украины виновным в госизмене.

«Реальные виновники трагедии на „майдане“ находятся при власти и инициировали этот процесс, чтобы переписать официальную историю 2014 года и переложить ответственность со своих плеч на плечи президента Виктора Януковича», — приводит RT слова адвоката.

Ранее News.ru писал о том, что Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным по делу о госизмене. Процесс шёл заочно, поскольку Янукович с 2014 года находится за пределами Украины. Прокуратура требовала для него сначала пожизненного заключения, затем — 15 лет лишения свободы. Сам Янукович свою вину категорически отрицает.