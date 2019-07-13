Адвокат главы украинского портала РИА Новости Кирилла Вышинского Андрей Доманский написал открытое обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором призвал его не допустить провокаций во время заседания суда над его подзащитным.
Юрист также обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с похожей просьбой.
Также адвокат обратился к украинскому президенту с просьбой обеспечить правопорядок во время суда над Вышинским.
Арсен Борисович, надеюсь, полиция способна обеспечить надлежащее поведение собравшихся «вольных слушателей» в Подольском районном суде города Киева, — написал адвокат в
Вышинского арестовали в мае 2018 года. Он обвиняется в поддержке самопровозглашённых республик Донбасса и государственной измене. По украинским законам ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Как писал News.ru, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова надеется, что суд над главным редактором РИА Новости Украина Кириллом Вышинским состоится с учётом её мнения.