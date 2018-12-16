Адвокат Трампа пообещал защитить его от Мюллера

https://news.ru/storage/news/65912353f54f724a3e8035b9e466d547/a6d13cde-d0fb-462a-bcc7-6cac69a9021a_850.jpg Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что выступает категорически против допроса своего доверителя спецпрокурором Робертом Мюллером.

«Это просто смешно. Только через мой труп», — заявил Джулиани в эфире Fox News, отвечая на вопрос о возможности допроса.

Ранее Трамп заявил, что доволен тем, как продвигается расследование по российскому «вмешательству» в выборы США. В прессе всё чаще появляются сообщения, что никакого сговора не было, на чём изначально настаивал хозяин Белого дома. Как сообщал News.ru, президент США заявил, что его адвокаты приступили к подготовке ответа на доклад спецпрокурора.