Адвокат спрогнозировал срок вынесения приговора Януковичу

Приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене, будет вынесен к февралю. Такого мнения придерживается его адвокат Виталий Сердюк.
По словам юриста, защита располагает информацией о том, что Оболонскому районному суду Киева дана команда вынести вердикт бывшему главе государства к годовщине расстрелов на Майдане. При этом Сердюк не уточнил, из каких источников получены эти сведения, сообщает РИА Новости.
Адвокат также рассказал о нарушении прав его подзащитного в процессе. В частности, суд отказался делать перерыв в рассмотрении дела из-за того, что Янукович не мог выступить с последним словом по состоянию здоровья.
Ранее News.ru писал о том, что в Апелляционном суде Киева было опровергнуто наличие у бывшего президента Украины более 1,15 млрд долларов на счетах Ощадбанка. Фейковая информация появилась на основе оценочных суждений главы кредитной организации.