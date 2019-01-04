Адвокат спрогнозировал срок вынесения приговора Януковичу

https://news.ru/storage/news/485caaa3c8af6a0b3cf309cf52c009b6/8fd47079-6174-489d-8ea1-55a3a9bee3b1_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Виктор Янукович

Приговор экс-президенту Украины Виктору Януковичу, обвиняемому в государственной измене, будет вынесен к февралю. Такого мнения придерживается его адвокат Виталий Сердюк.

По словам юриста, защита располагает информацией о том, что Оболонскому районному суду Киева дана команда вынести вердикт бывшему главе государства к годовщине расстрелов на Майдане. При этом Сердюк не уточнил, из каких источников получены эти сведения, сообщает РИА Новости.

Адвокат также рассказал о нарушении прав его подзащитного в процессе. В частности, суд отказался делать перерыв в рассмотрении дела из-за того, что Янукович не мог выступить с последним словом по состоянию здоровья.

Ранее News.ru писал о том, что в Апелляционном суде Киева было опровергнуто наличие у бывшего президента Украины более 1,15 млрд долларов на счетах Ощадбанка. Фейковая информация появилась на основе оценочных суждений главы кредитной организации.