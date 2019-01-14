Адвокат отказался от Харви Вайнштейна

Адвокат Бенджамин Брафман, защищающий интересы американского продюсера Харви Вайнштейна, намерен взять самоотвод и отстраниться от дела. При этом защитник пока не подал в суд необходимые документы.
Его уход, по предварительным данным, скажется на сроках рассмотрения дела Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах, передаёт NBC со ссылкой на источник.
Юридический защитник является ключевым представителем команды адвокатов звёздного продюсера. По данным инсайдеров, в последнее время между ним и его подзащитным возникли явные разногласия.
Как писал News.ru, суд над продюсером начнётся 6 мая. Обвиняющая сторона намерена попросить приобщить к делу показания женщин, утверждающих, что он в прошлом домогался их, но исков они не подавали. Защита отмечает, что эти материалы к делу напрямую не относятся.