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Адвокат отказался от Харви Вайнштейна

Продюсер Харви Вайнштейн Global Look Press/Geisler-Fotopres/Dennis Van Tine

Продюсер Харви Вайнштейн

в мире [ версия для печати ]

Адвокат Бенджамин Брафман, защищающий интересы американского продюсера Харви Вайнштейна, намерен взять самоотвод и отстраниться от дела. При этом защитник пока не подал в суд необходимые документы.

Его уход, по предварительным данным, скажется на сроках рассмотрения дела Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах, передаёт NBC со ссылкой на источник.

Юридический защитник является ключевым представителем команды адвокатов звёздного продюсера. По данным инсайдеров, в последнее время между ним и его подзащитным возникли явные разногласия.

Как писал News.ru, суд над продюсером начнётся 6 мая. Обвиняющая сторона намерена попросить приобщить к делу показания женщин, утверждающих, что он в прошлом домогался их, но исков они не подавали. Защита отмечает, что эти материалы к делу напрямую не относятся.


#сша #харвивайнштейн #адвокаты
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