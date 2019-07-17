https://static.news.ru/photo/3f9974e6-a888-11e9-b510-fa163e074e61_1024.jpg Оксана Воеводина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Адвокат «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной Евгений Тарло отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о её разводе с экс-королём Малайзии Мухаммадом V. Он заявил, что ничего не знает об этом и назвал эти слухи пустыми разговорами.

Все эти информационные сообщения в СМИ... Я не знаю, на что рассчитаны. Оксана мужа очень любит. В брак она вступила по любви, и ребёнок родился в браке. Наверное, большая любовь или даже страсть между Оксаной и Мухаммадом и вызывают все эти пересуды, — рассказал он в беседе с « Лайф ».

По его словам, Воеводина сейчас находится в России вместе с ребёнком, своим отцом и мамой. Она занимается оформлением гражданства Малайзии для своего сына, который является престолонаследником.

Ранее стало известно, что влюблённые приняли решение расстаться. СМИ писали, что пара якобы оформила один из самых строгих разводов в исламе.

О свадьбе короля Малайзии Мухаммада V и победительницы конкурса «Мисс Москва — 2015» стало известно в ноябре 2018 года. Пара отметила торжество в концертном зале Barvikha Concert Hall в Москве. Ради своего высокопоставленного избранника российская модель приняла ислам, а монарх отрёкся от престола, писал News.ru.