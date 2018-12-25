Адвокат Бутиной надеется увидеть её на свободе в феврале

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Мария Бутина

Защита Марии Бутиной, обвиняемой в США в работе иностранным агентом, рассчитывает на её освобождение из-под стражи в феврале 2019 года.

По словам отца подозреваемой Валерия Бутина, стратегия, применяемая сейчас защитой, направлена на то, чтобы россиянка вышла на свободу уже в феврале. Каким будет решение суда, пока неизвестно.

«То, как осуществляется защита, мы одобряем. Для нас удачным будет конец, если ее депортируют», — поделился Бутин.

Ранее News.ru писал о том, что по словам президента России Владимира Путина, россиянка Мария Бутина не выполняла никаких заданий от российских госорганов, поэтому ей не в чем признаваться, а обвинения со стороны США не имеют никаких оснований.