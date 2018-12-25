USD  68.4073 EUR  77.8886
GOLD1,269 $   Brent50.80 $ Bitcoin3,798.32 $
МОСКВА-10°C19:34
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Адвокат Бутиной надеется увидеть её на свободе в феврале

Мария Бутина facebook.com

Мария Бутина

в мире [ версия для печати ]

Защита Марии Бутиной, обвиняемой в США в работе иностранным агентом, рассчитывает на её освобождение из-под стражи в феврале 2019 года.

По словам отца подозреваемой Валерия Бутина, стратегия, применяемая сейчас защитой, направлена на то, чтобы россиянка вышла на свободу уже в феврале. Каким будет решение суда, пока неизвестно.

«То, как осуществляется защита, мы одобряем. Для нас удачным будет конец, если ее депортируют», — поделился Бутин.

Ранее News.ru писал о том, что по словам президента России Владимира Путина, россиянка Мария Бутина не выполняла никаких заданий от российских госорганов, поэтому ей не в чем признаваться, а обвинения со стороны США не имеют никаких оснований.


самое читаемое
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй

читайте также
в мире 02:03, 25 декабря 2018
После сделки со следствием Бутину оставили в изоляторе
в мире 05:58, 15 декабря 2018
Бутина готова дать показания по другому уголовному делу
в мире 18:57, 14 декабря 2018
Бут прокомментировал заявление Бутиной в суде
Лента новостей
спорт 19:33
Неймар захотел в «Барселону»
общество 19:24
Кирилл поздравил Папу римского с Рождеством
общество 19:24
Штраф за неоплату парковки в Москве увеличат в два раза
культура 19:22
«Союзмультфильм» планирует создать сериал про Чиполлино
политика 19:16
Совфед объяснил причины введения санкций против Украины
Другие новости
в мире 18:56
Представительство Крыма появится в Бельгии
в мире 18:30
Москва и Минск отказались от союзничества
Путин и Лукашенко подвели итоги 2018 года
в мире 16:14
Рабинович предложил «выгнать» МВФ с Украины
в мире 15:42
Ирак объявил Рождество официальным праздником
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top