https://static.news.ru/photo/f7cb576c-b4d8-11e9-b587-fa163e074e61_660.jpg Фото: Siegfried Kuttig/imageBROKER.com/Global Look Press

Администрация нового украинского президента Владимира Зеленского сохранит запрет для граждан страны на пользование российскими социальными сетями. Об этом заявил советник главы государства Никита Потураев.

Планов по отмене блокировки, которая была введена в 2017 году, команда Зеленского не строит, сказал Потураев в эфире « Радио Свобода ».

Есть просто вражеские медиа, в том числе и социальные, которые не могут быть разрешены, потому что это оружие врага. Мы просто не должны глупостей делать, а защищать наше информационное пространство должны, — отметил советник президента Украины.

Ранее News.ru сообщал, что политтехнолог партии «Слуга народа» Никита Потураев на лекции для депутатов от организации заявил, что все они — никто. По его словам, представители объединения не являются политиками. Выборы выиграл глава государства, а не они, уверен советник. Заявление Потураева вызвало неоднозначную реакцию будущих депутатов. Многие политики почувствовали себя оскорблёнными.