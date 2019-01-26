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Администрация США попросила госслужащих вернуться к работе

Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Административно-бюджетное управление США разослало уведомления главам государственных учреждений, чья деятельность была прервана из-за шатдауна. Сотрудников просят вернуться на свои рабочие места.

«Сотни тысяч федеральных служащих попросили вернуться к работе, оперативно и организованно возобновить деятельность», — передает агентство Associated Press.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом и Конгресс договорились о краткосрочном возобновлении полноценного финансирования деятельности федерального правительства. Американский лидер предложил Демократической партии принять временный бюджет для возобновления работы федерального правительства на три недели, но без выделения средств на строительство стены на границе с Мексикой. Согласно документу, который утвердила палата представителей, работа всех министерств и ведомств, которые больше месяца оставались без бюджета, будет восстановлена до 15 февраля.  

Как писал News.ru, президент США Дональд Трамп считает, что у США нет альтернативы в вопросе обеспечения пограничной безопасности. Он настаивает на строительстве стены на американо-мексиканской границе.


#дональдтрамп #сша #госслужащие #шатдаун
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