Что угрожает российским предпринимателям в Абхазии

https://news.ru/storage/news/5581a884cbd4e68c1ed0a78f146484b2/7ac2c2ec-e2ce-4100-ab0e-7b1d052e4860_850.jpg Артур Лебедев/РИА"Новости" эксклюзивы

Как быть, если гражданина РФ «прижали» в соседней республике

Россияне, которые выстраивали бизнес в соседней Абхазии, возвращаются на родину. Но это не приток капитала, как могло показаться, а скорее вынужденная эвакуация. Предприниматели приезжают без денег, но с целыми пакетами документов и заявлений, которые они несут российским правоохранителям. Бизнесмены говорят, что в Абхазии у них «отжали» деньги или собственность, что им угрожали убийством. News.ru разбирался, действительно ли российским инвесторам приходится жертвовать почти всем, только чтобы сохранить жизнь и вернуться домой.

«Они говорили, чтобы я сваливала из Абхазии»

«Около 50-ти человек прибыли на территорию завода и, угрожая физической расправой охранникам и сотрудникам завода, осуществили бандитский захват вышеуказанного предприятия», — пишет российский предприниматель Михаил Панов в заявлении (имеется в распоряжении News.ru) на имя главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина. В тексте бизнесмен объясняет, что завод по производству полимерных труб, в создание которого он начал инвестировать в 2010 году, захватили двое граждан Абхазии, которые якобы являются представителями ближайшего окружения бывшего президента республики Александра Анкваба. Один из них числился в штате предприятия на должности главного инженера, второй — дилер, с которым у завода был ранее заключён контракт.

Михаил Панов рассказывает, что за пять лет вложил в создание предприятия в общей сложности $2 млн. Но инвестиции он не может вернуть с 2016 года, когда на заводе появились неизвестные вооружённые люди.

из личного архива Михаила Панова

Сейчас бизнесмен находится в России и всячески пытается через российских правоохранителей, депутатов и уполномоченные органы добиться справедливости. В своих обращениях он призывает и других предпринимателей, пострадавших от рейдерских захватов, не замалчивать проблемы и объединяться. Панов даже начал составлять некий список «абхазских рейдеров» и надеется, что он будет пополняться.

На крайне неблагоприятный инвестклимат жалуются и другие российские предприниматели, которые потеряли средства в Абхазии. Так, в число пострадавших попала и Юлия Черепанова из Краснодарского края.

В разговоре с News.ru она вспоминает, как влюбилась в Абхазию, купила дом в Гудауте, где планировала счастливо проводить время со своими детьми в сотне метров от побережья.

«Когда я решила построить небольшую гостиницу, ко мне пришёл сосед и предложил сделать это на его территории, аргументируя это тем, что она больше. У нас были доверительные отношения, мы вместе ходили в православный храм, очень хорошо общались… В общем я согласилась и построила гостиницу на его участке… дурочка наивная», — нервно смеётся Юлия.

Она не могла и предположить, что как только стройка закончится, соседи заявят свои права на гостиницу. Все её требования вернуть деньги не увенчались успехом. Предпринимательница вспоминает, как летом 2018 года её конфликт с соседями перерос в «активную фазу».

По словам Черепановой, бывший партнёр по бизнесу пришёл к ней со своими родственниками и устроил драку. Для Юлии всё закончилось черепно-мозговой травмой. Соседа не остановило даже то, что она была в положении.

«Они говорили, чтобы я сваливала из Абхазии», — вспоминает собеседница News.ru.

из личного архива Юлии Черепановой

Женщине действительно пришлось всё бросить и уехать домой. Она говорит, что сняла побои, обратилась к республиканским правоохранителям, но к ответственности бывшего соседа не привлекли. «Его задержали на сутки, но потом неожиданно отпустили. Сказали, что он якобы попал под какую-то амнистию. Но я думаю, что там подключились родственники и помогли ему», — делится Черепанова.

Бизнесмены не ангелы

Официальные власти Республики Абхазия неохотно комментируют ситуацию с российскими бизнесменами. Хотя косвенно рассказы предпринимателей о том, что дела спускают на тормозах, подтверждают комментарии местных силовиков. Так, например, в истории с Михаилом Пановым, который обращался в республиканскую прокуратуру с жалобой на своих бывших партнёров, правоохранители не увидели ничего криминального. Начальник Управления Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства Беслан Таркил признаёт, что российский предприниматель обращался с жалобой о «воспрепятствовании хозяйственной деятельности и угрозах физической расправы», но правоохранители охарактеризовали ситуацию как «хозяйствующий спор».

«Доводы Панова, которые он приводил в своих обращениях, о наличии состава уголовно-наказуемого деяния в действиях его партнёров не нашли подтверждения. По окончании данной проверки прокуратурой Гудаутского района было принято процессуальное решение об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием в действиях Лакоба и Герия состава преступления», — приводит слова Беслана Таркила издание «Эхо Кавказа».

В разговоре с News.ru представитель силовых структур Абхазии на условиях анонимности рассказывает, что российские предприниматели сами зачастую не чисты на руку.

«Они думают, что приедут сюда, а здесь все такие простаки, что их можно обдурить, как угодно, а сами они такие умные», — говорит силовик. Хотя собеседник не отрицает того, что и абхазские предприниматели далеко не всегда действуют в рамках закона и «творят беспредел».

Эксперт вспоминает ряд громких случаев, когда российских предпринимателей похищали или убивали на территории Абхазии. Один из громких случаев — это похищение питерского бизнесмена Максима Яковлева. Неизвестные вооружённые люди вывезли его прямо из гостиничного номера в Новом Афоне. С июня по октябрь прошлого года Яковлев находился у похитителей, которые требовали выкуп в 200 млн рублей.

«Ситуация действительно сложная, но бизнесмены наверняка должны учитывать эти риски, инвестируя в республику. Хотя по своим наблюдениям могу сказать, что зачастую сюда вкладываются те, кто не хочет светить свои деньги в России или вообще имеют проблемы с законом в своей стране. В любом случае не стоит связывать все эти истории с каким-то национальным вопросом. У нас здесь все как в любой коррупционной стране», — объясняет собеседник News.ru.

Обращайтесь в Госдуму

Российские власти, по словам предпринимателей, с которыми пообщался News.ru, знают об их сложностях, но активных действий не предпринимают.

«Они говорят, что никак не могут повлиять на происходящее в Абхазии. На аргумент о том, что многие из рейдеров имеют российское гражданство, я вразумительного ответа не получила. Меня просто отправляют решать свои проблемы в соседнюю республику, где мне угрожают расправой. Что делать, я не знаю и сейчас просто расплачиваюсь с российскими банками за те кредиты, которые брала на развитие бизнеса», — делится Юлия Черепанова.

В разговоре с News.ru президент Академии безопасности и геополитических проблем Леонид Ивашов говорит, что получает обращения от граждан России, ставших жертвами криминала в Абхазии. По его мнению, отсутствие действенной помощи россиянам от властей республики говорит о том, что преследования граждан РФ — устоявшаяся практика в этой стране, поддерживаемая на уровне руководства Абхазии.

Валерий Мельников/РИА"Новости"

Ивашов признаёт и то, что российские власти ничего не делают для того, чтобы защитить интересы россиян в Абхазии.

«Мне стыдно за Россию, потому что у нас нет такого правительства, которое бы защищало интересы предпринимателей, туристов и всех тех россиян, кто нуждается в помощи, оказываясь в "братской республике"», — считает Ивашов.

Заместитель председателя профильного думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий в свою очередь говорит, что ему непонятна позиция властей Абхазии, которые не оказывают поддержки российским компаниям, инвестирующим в республиканскую экономику.

«Мы располагали информацией о том, что нашим бизнесменам вставляются палки в колеса. У нас не было возможности её подтвердить. Речь шла о том, что компаниям, планирующим создание высокотехнологичных производств, не удаётся решить организационные вопросы, получить землю и нужную от государства поддержку», — говорит Володацкий.

Парламентарий призывает бизнес, понёсший потери в Абхазии, активнее обращаться за поддержкой в Госдуму.

«Есть ряд механизмов, обеспечивающих межгосударственное взаимодействие в отношениях России и Абхазии. Это межправительственная комиссия, возглавляемая вице-премьером Виталием Мутко. Есть соглашения по линии МВД и генеральных прокуратур. Нужны официальные обращения в эти инстанции. Но чтобы избежать излишней бюрократизации процесса, можно обращаться напрямую к нам, в профильный комитет Госдумы», — советует Володацкий.

В беседе с News.ru вице-премьер Виталий Мутко, куратор направления по связям с Абхазией и Южной Осетией, сказал, что создана рабочая группа, которая займётся решением проблемных вопросов на уровне бизнеса.

«Мы договорились на последнем заседании [межправительственной комиссии], что на уровне двух министерств экономики создана рабочая группа, которая должна сейчас заняться вопросами именно инвестиций и бизнеса, снятия каких-то проблем, ограничений. Мы договорились, что рабочая группа поработает, и мы обязательно заслушаем на первом заседании комиссии, которое будет в этом году, рабочую группу. И как раз поговорим на тему того, есть ли какие-то ограничения, какой там бизнес-климат, что там происходит с правами собственности и прочее и прочее», — прокомментировал ситуацию Виталий Мутко.

Экономист Никита Исаев считает, что, к сожалению, все отношения с Абхазией находятся сейчас только в плоскости политических отношений. Все дипломатические, внешнеэкономические и вообще все коммуникации крайне затруднены, движения к развитию отношений с республикой нет ни в каком направлении, отмечает он.