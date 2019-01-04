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Абэ собрался ускорить переговоры по статусу Курил

Pool Daina Le Lardic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ в ходе предстоящего визита в РФ намерен продвинуть переговоры по мирному договору и статусу Курильских островов. Об этом он заявил на первой пресс-конференции в 2019 году.

«На встрече с президентом Путиным в Сингапуре в прошлом году мы разделили серьезную решимость подписать мирный договор, решив проблему „северных территорий“, и поставить точку в этом вопросе, который остается спустя более чем 70 лет после окончания войны, чтобы не перекладывать его на следующие поколения», — цитирует политика ТАСС.

Японский премьер подчеркнул, что во второй половине января он планирует посетить Россию.

Ранее News.ru сообщал, что, по словам Абэ, отсутствие мирного договора между РФ и Японией является ненормальной ситуацией. Соглашение необходимо для решения многих международных и региональных проблем. В ходе прошедших в ноябре 2018 года переговоров в Сингапуре Абэ обещал президенту России Владимиру Путину не размещать военные базы США на Южных Курилах в случае передачи части островов японской стороне. В свою очередь глава российского государства заявил, что Москва готова к работе с Токио над решением спорных вопросов.

Япония считает, что ей принадлежат четыре острова Курил: Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Там ссылаются на Трактат о торговле и границах 1855 года. Москва настаивает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Согласно советско-японской декларации 1956 года, СССР был согласен передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи, но только после заключения мирного договора между Москвой и Токио. Этот договор до настоящего времени заключён не был.


#курилы #мирныйдоговор #ЯПОНИЯ #СиндзоАбэ
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