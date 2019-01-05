Абэ объявил о решающем моменте в переговорах по Курилам

Решающий момент настал в переговорах между Москвой и Токио по мирному договору. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время поездки в префектуру Ямагути.
«Отныне настал решающий момент. Мы обязательно поставим окончательную точку нашими с президентом Путиным руками», — цитирует Абэ агентство «Киодо».
Как писал News.ru, 4 января Синдзо Абэ заявил, что в ходе предстоящего визита в Россию намерен продвинуть переговоры по мирному договору и статусу Курильских островов. Японский премьер подчеркнул, что во второй половине января он планирует посетить Россию. В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к работе с Токио над решением спорных вопросов, а японский премьер обещал не размещать военные базы США на Южных Курилах, если часть островов будут перданы японской стороне.