Абэ объявил о решающем моменте в переговорах по Курилам

https://news.ru/storage/news/283ff8cdc2d9a89e52fd8fe4ef13c799/415f677c-782f-4613-8ba3-564c7e53cedb_850.jpg Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Решающий момент настал в переговорах между Москвой и Токио по мирному договору. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время поездки в префектуру Ямагути.

«Отныне настал решающий момент. Мы обязательно поставим окончательную точку нашими с президентом Путиным руками», — цитирует Абэ агентство «Киодо».

Как писал News.ru, 4 января Синдзо Абэ заявил, что в ходе предстоящего визита в Россию намерен продвинуть переговоры по мирному договору и статусу Курильских островов. Японский премьер подчеркнул, что во второй половине января он планирует посетить Россию. В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к работе с Токио над решением спорных вопросов, а японский премьер обещал не размещать военные базы США на Южных Курилах, если часть островов будут перданы японской стороне.