USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent56.92 $ Bitcoin3,831.94 $
МОСКВА-6°C05:42
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. в мире

Абэ напомнил о плюсах договора с Россией для США

Wu Zhuang/Xinhua/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Заключение мирного договора между Токио и Москвой принесет пользу для региональной безопасности, а следовательно станет плюсом и для США. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«Поскольку это будет плюсом для мира и безопасности в регионе, это будет плюсом и для США», — цитиует Абэ агентство «Киодо».

По его словам, альянс Японии и США представляет собой «основу дипломатии и безопасности», что Абэ объясняет на встречах с президентом России Владимиром Путиным.

Как писал News.ru, ранее Абэ заявил, что настал решающий момент в переговорах между Москвой и Токио по мирному договору. До этого японский премьер заявил, что в ходе предстоящего визита в Россию намерен продвинуть переговоры по мирному договору и статусу Курильских островов.


#сша #мирныйдоговор #ЯПОНИЯ #СиндзоАбэ
самое читаемое
происшествия
Перепланировка могла вызвать обрушение дома на Урале
спорт
WADA заподозрили в мошенничестве


читайте также
в мире 10:43, 3 января 2019
Токио настаивает на своих условиях в переговорах с Москвой
в мире 13:59, 1 января 2019
Токио оценил значение армии США для Японии
политика 13:52, 1 января 2019
Абэ назвал условие передачи части Курил Японии
Лента новостей
культура 05:05
Американские кинокритики назвали главный фильм года
в мире 04:22
Люди погибли от взрыва в Мариуполе
экономика 04:13
Иран раскритиковал Евросоюз за задержку запуска аналога SWIFT
в мире 03:31
Американские учёные нашли применение марихуане
оружие 03:22
Турция опять отказалась менять С-400 на Patriot
Другие новости
в мире 04:22
Люди погибли от взрыва в Мариуполе
в мире 03:31
Американские учёные нашли применение марихуане
в мире 01:54
Несколько человек пострадали при взрыве в секторе Газа
в мире 01:02
Взрыв прогремел возле церкви в Каире
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top