Абэ напомнил о плюсах договора с Россией для США

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Заключение мирного договора между Токио и Москвой принесет пользу для региональной безопасности, а следовательно станет плюсом и для США. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

«Поскольку это будет плюсом для мира и безопасности в регионе, это будет плюсом и для США», — цитиует Абэ агентство «Киодо».

По его словам, альянс Японии и США представляет собой «основу дипломатии и безопасности», что Абэ объясняет на встречах с президентом России Владимиром Путиным.

Как писал News.ru, ранее Абэ заявил, что настал решающий момент в переговорах между Москвой и Токио по мирному договору. До этого японский премьер заявил, что в ходе предстоящего визита в Россию намерен продвинуть переговоры по мирному договору и статусу Курильских островов.