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Абэ хочет войти в историю возвращением островов Японии

Sergey Frolov/Danita Delimont/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Формально проблема Курильских островов неразрешима, поскольку позиции России и Японии по этому вопросу принципиальны. Однако японский премьер-министр Синдзо Абэ лично заинтересован в заключении мирного договора, о чём говорит его предстоящая встреча с российским президентом Владимиром Путиным, считает глава Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

«Абэ хочет решить проблему до окончания президентского срока и войти в историю как человек, которому удалось сделать то, что до него не удавалось никому. Заявление на могиле его отца о том, что нынешний год должен стать переломным в переговорах о Курилах, вызвало недовольство в России из-за большого давления», — заявил японовед в интервью НСН.

Эксперт отметил, что «несмотря на внешние признаки тупика, мы видим, что переговоры продолжаются».

Встреча на высшем уровне, посвящённая вопросам Курильских островов, состоится уже 22 января в Москве. С официальным визитом в Россию приедет премьер-министр Японии. Ещё совсем недавно, в ноябре 2018 года, сторонам удалось достигнуть немыслимого прогресса в переговорном процессе. Было решено, что работа по заключению мирного договора на основе Советско-японской декларации 1956 года будет ускорена.

Ранее News.ru писал, что Абэ согласен рассмотреть вариант заключения мирного договора с Россией только после гарантии передачи части Курил. Япония надеется заполучить Шикотан и группу островов Хабомаи.


#курилы #ЯПОНИЯ #СиндзоАбэ
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