Аббас заявил о роспуске парламента Палестины

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о роспуске Палестинского законодательного совета и проведении в течение полугода парламентских выборов. Решение принято на основании вердикта Конституционного суда.
Соответствующее заявление палестинский лидер сделал на встрече с руководством страны в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан.
Палестинский парламент был избран в 2006 году на 4 года. Его мандат продлил Центральный совет Организации освобождения Палестины в декабре 2009 года, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с Аббасом. Политики обсудили предотвращение «неправильных шагов», которые могут затруднить решение палестинского вопроса. В ходе разговора турецкий лидер заявил, что Анкара продолжит поддерживать народ Палестины.