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Аббас заявил о роспуске парламента Палестины

Махмуд Аббас Shadi Hatem/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Махмуд Аббас

в мире [ версия для печати ]

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о роспуске Палестинского законодательного совета и проведении в течение полугода парламентских выборов. Решение принято на основании вердикта Конституционного суда. 

Соответствующее заявление палестинский лидер сделал на встрече с руководством страны в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан. 

Палестинский парламент был избран в 2006 году на 4 года. Его мандат продлил Центральный совет Организации освобождения Палестины в декабре 2009 года, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с Аббасом. Политики обсудили предотвращение «неправильных шагов», которые могут затруднить решение палестинского вопроса. В ходе разговора турецкий лидер заявил, что Анкара продолжит поддерживать народ Палестины. 


#палестина #махмудаббас #парламент
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