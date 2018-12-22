Аббас заявил о роспуске парламента Палестины

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Махмуд Аббас

Президент Палестины Махмуд Аббас заявил о роспуске Палестинского законодательного совета и проведении в течение полугода парламентских выборов. Решение принято на основании вердикта Конституционного суда.

Соответствующее заявление палестинский лидер сделал на встрече с руководством страны в городе Рамалла на Западном берегу реки Иордан.

Палестинский парламент был избран в 2006 году на 4 года. Его мандат продлил Центральный совет Организации освобождения Палестины в декабре 2009 года, сообщает ТАСС.

Ранее News.ru писал, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл телефонный разговор с Аббасом. Политики обсудили предотвращение «неправильных шагов», которые могут затруднить решение палестинского вопроса. В ходе разговора турецкий лидер заявил, что Анкара продолжит поддерживать народ Палестины.