Филарет вновь объявил себя патриархом всея Руси

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Патриарх Филарет

Почётный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет снова стал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси-Украины. В таком качестве он благословил поминать его на богослужениях.

Следом за собой он указал поминать и главу ПЦУ митрополита Епифания, следует из распоряжения, опубликованного в блоге протодиакона Андрея Кураева в LiveJournal.

При этом документ напечатан на бланке Киевского патриархата, упразднённого при создании ПЦУ, а саму новую структуру Филарет по привычке именует Украинской православной церковью. Впрочем, здесь явно имеется в виду не Московский патриархат, а Киевский, не признанный Русской православной церковью.

В прошлом году патриарх Филарет уже давал распоряжение именовать себя патриархом Киевским и всея Руси-Украины. После вхождения Киевского патриархата в состав новой автокефальной церкви по настоянию Константинополя он согласился снять с себя патриарший куколь, но оставил за собой титул почётного духовного наставника ПЦУ.

Вскоре после подписания томоса об автокефалии Православной церкви Украины экзарх Константинополя архиепископ Даниил выразил недовольство тем, что Филарет де-факто не отошёл от руководства и не даёт митрополиту Епифанию руководить ПЦУ.

При этом Филарет публично заявлял, что рассчитывает на объединение всех приходов страны в единую религиозную структуру. По его мнению, это позволит получить статус патриархата вместо нынешней митрополии. По сути, он озвучил пожелание возродить Киевский патриархат, но уже в признанном каноническом статусе.