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Новый акт самосожжения пресекли в центре Праги

Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

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Второй за сутки мужчина попытался поджечь себя на Вацлавской площади в центре Праги. Акцию самосожжения предотвратили прохожие и полиция.

Пострадавший госпитализирован с ожогами.

«После инцидента медикам был передан полицией для осмотра 47-летний мужчина, который получил повреждения на голове», — цитирует РИА Новости представителя скорой помощи Яна Поштова.

Днём ранее, как сообщал News.ru, 52-летний гражданин Чехии также поджёг себя на Вацлавской площади. Он перенёс операцию, но по-прежнему находится в критическом состоянии.

В обоих случаях, как утверждают в полиции, речь о политических мотивах не идёт. По предварительным данным, инциденты вызваны психологически неуравновешенным состоянием обоих мужчин.


#чехия #поджоги #Прага
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