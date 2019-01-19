Новый акт самосожжения пресекли в центре Праги

https://news.ru/storage/news/a1fd4f73c168bb2015ad987aa032aac5/247dd20a-0e2a-448c-9a5c-0c2ab90e138d_850.jpg Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Второй за сутки мужчина попытался поджечь себя на Вацлавской площади в центре Праги. Акцию самосожжения предотвратили прохожие и полиция.

Пострадавший госпитализирован с ожогами.

«После инцидента медикам был передан полицией для осмотра 47-летний мужчина, который получил повреждения на голове», — цитирует РИА Новости представителя скорой помощи Яна Поштова.

Днём ранее, как сообщал News.ru, 52-летний гражданин Чехии также поджёг себя на Вацлавской площади. Он перенёс операцию, но по-прежнему находится в критическом состоянии.

В обоих случаях, как утверждают в полиции, речь о политических мотивах не идёт. По предварительным данным, инциденты вызваны психологически неуравновешенным состоянием обоих мужчин.