Новый акт самосожжения пресекли в центре Праги

Второй за сутки мужчина попытался поджечь себя на Вацлавской площади в центре Праги. Акцию самосожжения предотвратили прохожие и полиция.
Пострадавший госпитализирован с ожогами.
«После инцидента медикам был передан полицией для осмотра 47-летний мужчина, который получил повреждения на голове», — цитирует РИА Новости представителя скорой помощи Яна Поштова.
Днём ранее, как сообщал News.ru, 52-летний гражданин Чехии также поджёг себя на Вацлавской площади. Он перенёс операцию, но по-прежнему находится в критическом состоянии.
В обоих случаях, как утверждают в полиции, речь о политических мотивах не идёт. По предварительным данным, инциденты вызваны психологически неуравновешенным состоянием обоих мужчин.