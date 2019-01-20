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Полицейские украли гроб у демонстрантов в Киеве

Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Участники шествия в Киеве, приуроченного к пятилетию столкновений на улице Грушевского, обвинили полицию в срыве мероприятия. Они утверждают, что правоохранители похитили у них главный атрибут акции — гроб.

Тот должен был символизировать нераскрытые силовиками убийства активистов. Без символа наглядность уже не получилась, сообщает LB.ua. По словам демонстрантов, пока они ходили в шествии то к месту гибели товарищей, то к мемориалу Небесной сотне, их отсутствием вероломно воспользовались полицейские.

Похищенный гроб, который стал бы упрёком органам правопорядка, они забрали прямо из автомобиля, где тот дожидался своего часа, вынесли подальше и бросили во дворах.

Ранее News.ru рассказывал о нестандартной ситуации в московском метро. Несколько мужчин попытались пройти на станцию с гробом, но были остановлены полицией. Впоследствии они всё-таки смогли пробраться на перрон.


#украина #киев #гробы #демонстрации #шествия
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