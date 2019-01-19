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Мэра Гданьска похоронили в главном храме города

Павел Адамович https://www.facebook.com/Pawel.Adamowicz

Павел Адамович

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Мэр Гданьска Павел Адамович похоронен в главном храме города — Архикафедральной Мариацкой базилике, также известной как базилика Вознесения Пресвятой Девы Марии. Проститься с главой города пришли тысячи людей.

В течение нескольких часов проходила заупокойная месса, которую провёл митрополит Гданьский, архиепископ Славой Лешек Глудзь. Храм, который считается самой большой кирпичной церковью в мире, не смог вместить всех желающих. Те, кто не попал внутрь, наблюдали за церемонией на специально установленных на улице экранах.

На церемонию прощания прибыли многие бывшие и действующие чиновники, сообщает РИА Новости. Среди них — глава Европейского совета Дональд Туск, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, президент Анджей Дуда, министры, главы городов и органов местного самоуправления, а также все ныне живущие президенты Польши — Лех Валенса, Александр Квасьневский, Бронислав Коморовский.

Адамовичу было 53 года, 20 из них он занимал должность мэра Гданьска. В 2018 году его избрали на новый срок.

Павел Адамович, как сообщал News.ru, скончался от ножевого ранения, которое ему нанёс мужчина во время благотворительного концерта. Нападавшему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.


#убийства #ПОХОРОНЫ #польша #гданьск
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