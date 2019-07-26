https://static.news.ru/photo/57affa10-b011-11e9-b91e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Uwe Skrzypczak/imageBROKER.com/Global Look Press

Жительница США Энн Лоримор установила новый мировой рекорд, поднявшись на одну из высочайших горных вершин — Килиманджаро — в возрасте 89 лет.

Как сообщает телеканал ABC 15, несколько лет назад Лоримор уже устанавливала рекорд, став самой пожилой женщиной, покорившей Килиманджаро. Однако после того, как у неё титул отобрали другие альпинисты преклонного возраста, она решилась вновь подняться на высочайшую точку африканского континента.

Вся поездка в Африку и обратно вместе с восхождением заняла у неё девять дней, уточняет РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, двукратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юстина Ковальчик совершила восхождение на гору Килиманджаро.