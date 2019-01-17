85-летнего депутата-радикала госпитализировали из Рады

Депутата Верховной рады от Радикальной партии Юрия Шухевича госпитализировали во время заседания парламента.
85-летний парламентарий партии Олега Ляшко с помощью врачей самостоятельно добрался до кареты скорой помощи, сообщил журналист Василий Асапов на своей странице в Facebook.
По словам депутата от РПЛ Дмитрия Линько, у нардепа упало давление. Сейчас ему лучше, он находится в больнице.
Ранее News.ru писал, что депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко появился в эфире украинского телеканала в образе Чарли Чаплина. Таким образом парламентарий высмеял шоумена Владимира Зеленского, который заявил о намерении баллотироваться в лидеры страны.