85-летнего депутата-радикала госпитализировали из Рады

https://news.ru/storage/news/d9ba9007c0432ebe2af9b06e0a6ab2e4/90279f59-efb6-4515-87e9-4d71274418fd_850.jpg Sergii Kharchenko/Global Look Press

Депутата Верховной рады от Радикальной партии Юрия Шухевича госпитализировали во время заседания парламента.

85-летний парламентарий партии Олега Ляшко с помощью врачей самостоятельно добрался до кареты скорой помощи, сообщил журналист Василий Асапов на своей странице в Facebook.

По словам депутата от РПЛ Дмитрия Линько, у нардепа упало давление. Сейчас ему лучше, он находится в больнице.

Ранее News.ru писал, что депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко появился в эфире украинского телеканала в образе Чарли Чаплина. Таким образом парламентарий высмеял шоумена Владимира Зеленского, который заявил о намерении баллотироваться в лидеры страны.