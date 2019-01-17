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85-летнего депутата-радикала госпитализировали из Рады

Sergii Kharchenko/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Депутата Верховной рады от Радикальной партии Юрия Шухевича госпитализировали во время заседания парламента.

85-летний парламентарий партии Олега Ляшко с помощью врачей самостоятельно добрался до кареты скорой помощи, сообщил журналист Василий Асапов на своей странице в Facebook.

По словам депутата от РПЛ Дмитрия Линько, у нардепа упало давление. Сейчас ему лучше, он находится в больнице.

Ранее News.ru писал, что депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко появился в эфире украинского телеканала в образе Чарли Чаплина. Таким образом парламентарий высмеял шоумена Владимира Зеленского, который заявил о намерении баллотироваться в лидеры страны.


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