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Арабские страны хотят собственный Таможенный союз

Meng Tao/Xinhua/Global Look Press

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Участники саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) по экономическому и социальному развитию в Бейруте объявили о планах создания Таможенного союза. Помимо этого, планируется сформировать Арабскую зону свободной торговли.

Заявление о планах на ближайшую перспективу содержится в итоговой резолюции форума, одобренной делегациями 20 стран.

«Важнейшей задачей является достижение продовольственной безопасности арабских стран и их гармоничное развитие в культурной, социальной и гуманитарной сферах», — цитирует ТАСС заместителя генсекретаря ЛАГ Хусама Заки.

По его словам, на пути к интеграции члены арабского сообщества будут ориентироваться на программный документ ООН «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты планируют создать альянс из шести стран Персидского залива, Иордании и Египта. Как сообщал News.ru, новый альянс займётся разрешением конфликтов в этом регионе.


#экономика #геополитика
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