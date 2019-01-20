Арабские страны хотят собственный Таможенный союз

Участники саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) по экономическому и социальному развитию в Бейруте объявили о планах создания Таможенного союза. Помимо этого, планируется сформировать Арабскую зону свободной торговли.
Заявление о планах на ближайшую перспективу содержится в итоговой резолюции форума, одобренной делегациями 20 стран.
«Важнейшей задачей является достижение продовольственной безопасности арабских стран и их гармоничное развитие в культурной, социальной и гуманитарной сферах», — цитирует ТАСС заместителя генсекретаря ЛАГ Хусама Заки.
По его словам, на пути к интеграции члены арабского сообщества будут ориентироваться на программный документ ООН «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года».
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединённые Штаты планируют создать альянс из шести стран Персидского залива, Иордании и Египта. Как сообщал News.ru, новый альянс займётся разрешением конфликтов в этом регионе.