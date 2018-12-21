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Ещё три прихода перешли в автокефальную церковь Украины

Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

в мире [ версия для печати ]

Три прихода Винницкой епархии — в сёлах Тютьки, Ровец и Коло-Михайловка — перешли из Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата в Православную церковь Украины (ПЦУ). О принятом верующими решении сообщила пресс-служба Винницкой епархии ПЦУ.

В сообщении отмечается, что община прихода храма Святой великомученицы Параскевы в селе Тютьки сделала свой выбор ещё до проведения Объединительного собора.

Ранее, как сообщал News.ru, большое количество прихожан из украинского города Винницы отказались переходить в новую православную церковь страны и массово покинули городской кафедральный собор после того, как было объявлено о смене юрисдикции.

Вместе с тем часть приходов приняла решение перейти из УПЦ в ПЦУ. Так, например, поступили верующие села Шишковцы Черновицкой области.

Митрополит Винницкий и Барский Симеон (Шостацкий) принимал участие в Объединительном соборе. Впоследствии синод УПЦ отстранил его от руководства епархией и предал анафеме.


#православие #религия #упц #церковныйраскол #пцу
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