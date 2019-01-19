Предстоятель ПЦУ Епифаний сообщил дату интронизации

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Интронизация главы Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополита Епифания состоится в Софийском соборе в Киеве. Подготовка уже началась, сообщил предстоятель новой церкви.

Церемония назначена на 3 февраля. После неё состоится первое заседание Синода.

«Окончательно будут согласованы, утверждены и назначены соответствующие должности путём синодальных управлений, которые будут действовать, в дальнейшем развивая нашу единую поместную украинскую православную церковь», — приводит слова Епифания агентство «Укринформ».

Ранее, как сообщал News.ru, митрополит заявил о том, что томос об автокефалии не подразумевает со стороны украинской церкви подчинение Константинополю. Так он отреагировал на слова тех, кто утверждает, что ПЦУ не получила настоящую самостоятельность.