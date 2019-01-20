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Украина приписала России минные поля в Донбассе

facebook.com/pressjfo.news

в мире [ версия для печати ]

Украинские силовики обвинили российских военных в минировании участков неподалёку от линии разграничения в Донбассе. Там ссылаются на данные специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В штабе операции Объединённых сил назвали действия российской стороны «наглыми» и заявили, что это подвергает опасности мирных граждан Донбасса.

«Мирные инициативы в этом направлении проявляет исключительно украинская сторона, в то время как оккупационная администрация и вооружённые формирования Российской Федерации демонстрируют лишь заинтересованность в дальнейшем обострении конфликта», — сказано в заявлении штаба, опубликованном в Facebook.

В регулярном отчёте миссии ОБСЕ действительно содержатся данные о двух впервые обнаруженных знаках, предупреждающих о минной опасности. Однако в традиционной для таких обзоров манере там лишь зафиксирован факт их наличия, без предположений о том, кто минировал территорию, кто установил знаки и есть ли там мины вообще.

В ОБСЕ уточняют, что знаки обнаружены в поле примерно в двух километрах к югу от неподконтрольного официальному правительству Украины населённого пункта Дружное. Один знак был в виде белой таблички с надписью «Мины» на русском языке, другой наблюдатели рассмотреть не смогли.

Не исключено, что таблички были установлены, чтобы, наоборот, предупредить о грозящей опасности. Однако сведений о том, кто это мог сделать, также нет.

Ранее, как сообщал News.ru, грузовик с украинскими силовиками наехал на мину и подорвался у линии соприкосновения в Донбассе. В результате пострадали десять военных, водитель не знал карту минных полей.


#донбасс #украина #россия #ОБСЕ
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